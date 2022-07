O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou na tarde desta sexta-feira (29) ao Aeroporto de Goiânia para participar de uma motociata e da convenção estadual do Partido Liberal (PL). Os apoiadores começaram a chegar no local por volta das 15h. O comboio está previsto para sair às 17h e percorrer o trajeto entre o Aeroporto e o Clube Jaó, onde acontece a convençāo.

Bolsonaro deve se reunir com os apoiadores no estacionamento do antigo aeroporto da capital. Ele se reuniu com candidatos do partido, influenciadores digitais e a equipe do Gustavo Gayer para gravar um podcast.

Durante o encontro, o presidente aproveitou para tirar fotos e gravar vídeos para o TikTok de influenciadoras, com o objetivo de mostrar o apoio feminino à candidatura de Bolsonaro.

A convenção do PL está prevista para às 18h, que também contará com a participação do senador Wilder Morais. Até o momento, Bolsonaro já se encontrou com o Delegado Eduardo Prado, Professor Alcides e Major Araújo.

Através das redes sociais, o candidato ao Governo de Goiás, Major Vitor Hugo (PL), comemorou que esta será a primeira vez o presidente participa de convenção do partido no estado e que serão gastos R$ 160 mil com os eventos.

