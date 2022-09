Cidades Bolsonaro sanciona lei que libera laqueadura e vasectomia sem aval do cônjuge Legislação também reduz de 25 para 21 anos a idade mínima para realizar procedimento cirúrgico

O presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou, nesta segunda-feira (5), o projeto de lei que acaba com a exigência do consentimento expresso do cônjuge para que seja realizada cirurgia de esterilização, como laqueadura e vasectomia. A medida, aprovada no Congresso em agosto, altera lei de 1.996 sobre planejamento familiar, e foi publicada no Diário Oficial da União....