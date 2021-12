Cidades Bolsonaro volta a defender hidroxicloroquina e a atacar vacinas e quarentena Presidente afirma que decisão para estrangeiros foi tomada pelo Ministério da Saúde

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado (11) ser contrário à decisão de seu próprio governo de determinar quarentena de cinco dias para os viajantes não vacinados contra Covid-19 que entrarem no Brasil. Ele afirmou que acatou uma decisão do Ministério da Saúde, mas que, em sua avaliação, a melhor medida seria apenas cobrar um teste de PCR das pessoas que in...