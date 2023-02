A Rádio Regional FM de Caçu, no Sudoeste de Goiás, foi alvo de um ataque a bomba na madrugada de terça-feira (21). Segundo a direção da emissora, vários equipamentos de transmissão foram destruídos pelo incêndio que se formou após jogarem um coquetel molotov (bomba caseira feita com combustível) dentro do prédio.

Ao POPULAR, a diretora de programação da emissora, Hellen Cristhiane Almeida, disse que notou que a rádio estava fora do ar na manhã de terça-feira, e foi até o estúdio checar. Como estava tudo normal, ela seguiu para o local onde ficam os transmissores e notou que tentaram arrombar a porta.

Segundo ela, como não foi possível entrar no prédio, jogaram a bomba por um espaço que encontraram. "Tinha muita fumaça em cima da porta, e um cheiro muito forte de gasolina”, relatou.

A Polícia Militar foi até o local e registrou a ocorrência. Agora, a diretoria da rádio aguarda a perícia da Polícia Técnico-científica, que deve ser realizada na tarde desta quarta-feira (22). Ainda não se sabe o que pode ter motivado o crime.

Leia também:

Guardas usam gás lacrimogêneo para dispersar confusão durante bloco de carnaval em Goiânia; vídeo

Homem joga bomba em casa de entregador por aplicativo após morador reclamar de urina na porta; vídeo

Idoso é suspeito de envenenar gatos; vídeo