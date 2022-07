Cidades Bombeiro é atropelado por motorista que fugiu sem prestar socorro, em Luziânia; vídeo Militar diz que a impressão que fica é de que o atropelamento foi algo intencional

O bombeiro militar Guilherme Alves, de 28 anos, foi atropelado por um carro que invadiu o canteiro central em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Câmeras de segurança filmaram o momento em que o homem corria com a sua mãe na ilha da pista e o carro o atinge. O acidente aconteceu na sexta-feira (8), por volta das 19h20. O militar diz que pelas imagens a impressão q...