O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) abriu as inscrições neste sábado (4) para o Programa Educacional Bombeiro Mirim O programa oferece mais de 1,3 mil vagas para todo o estado. Segundo a corporação, o programa é destinado a crianças de 9 a 11 anos de idade. As inscrições podem ser feitas no site oficial da corporação, até 16 de fevereiro. O preenchimento das vagas será feito por meio de um sorteio, que será realizado no dia 28 de fevereiro.

As vagas são destinadas às famílias inscritas no Cadastro Único ou para as famílias que preencham os requisitos. As atividades estão previstas para serem iniciadas no dia 14 de março e ocorrerão no período vespertino, duas vezes por semana. O projeto oferece uniforme e mochila para os contemplados, de acordo com o edital do programa.

Segundo a corporação, o projeto social tem como objetivo ensinar às crianças noções de civismo, cidadania e disciplina, além de conhecimentos básicos de bombeiro como: prevenção e combate a incêndios, resgate, salvamento terrestre, salvamento aquático, salvamento em altura, dentre outros.

Para mais informações sobre o processo de seleção os interessados podem entrar em contato pelo telefone (62) 3201-4780 ou pelo e-mail cbmgo.bm8@gmail.com.

Veja quem pode participar

- Residir no município sede da unidade operacional bombeiro militar de interesse, devidamente comprovado;

- Ter Cadastro de Pessoa Física (CPF) da criança;

- Estar devidamente inscrito no programa;

- Ter o candidato nascido entre as datas 17/02/2011 e 16/02/2014;

- Estar apto fisicamente, de acordo com atestado médico, para realizar todas as atividades do programa educacional bombeiro mirim;

- Estar matriculado em instituição de ensino reconhecida pelo MEC;

- Não ter frequentado o programa em anos anteriores.

Leia também:

- Eja: Educação de Jovens e Adultos tem vagas abertas na rede estadual de Goiás

- Laboratório Teuto oferta mais de 90 vagas de emprego; confira