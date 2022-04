Cidades Bombeiro mirim sofre acidente durante atividade e está na UTI do Hugol Garoto de 9 anos foi atingido pela trave de um gol, o que provocou ferimento na cabeça

Um bombeiro mirim de 9 anos foi internado após sofrer um acidente durante atividade do programa. O menino está em um leito de unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na terça-feira (26) durante uma atividade esportiva. O garoto foi at...