Cidades Bombeiro suspeito de adulterar boletos para desviar R$92 mil é expulso da corporação, em Catalão O Ministério Público de Goiás pede que o ex-cabo devolva o dinheiro. O militar ainda não se pronunciou sobre o caso

Leonardo Mariano dos Reis, ex-cabo do Corpo de Bombeiros, foi expulso da corporação após ser investigado por improbidade administrativa pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO). O bombeiro militar é suspeito de desviar R$ 92 mil em boletos falsos, quando ele ainda era lotado no quartel de Catalão, no sudeste de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, o suspeito foi ex...