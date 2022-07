Cidades Bombeiros apagam fogo em árvore centenária, em Goiânia Gameleira faz parte da história da capital e é considerada um patrimônio

Uma gameleira com mais de cem anos e que faz parte da história da capital pegou fogo no final da tarde deste sábado (23), no final do cruzamento da Avenida Goiás Norte com a Avenida Nerópolis, no Jardim dos Ipês. O corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiram conter as chamas. Em 2015, esta mesma árvore foi considerada pela Câmara Municipal como patrimônio histór...