A forte chuva que atingiu o município de Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, na noite deste domingo (12), deixou inúmeros estragos. Por causa do grande volume de água, o Córrego das Antas transbordou, e ao menos dez pessoas ficaram ilhadas. O Corpo de Bombeiros informou que as equipes atuaram em 28 ocorrências, entre alagamentos, enchentes e veículos submersos.

De acordo com o tenente Leandro, alguns apoios foram mais simples, mas as principais atuações foram na Vila Jussara e na rua Amazílio Lino e proximidades. “Também fomos acionados para retirar vítimas que estavam ilhadas em cima de uma caminhonete na Avenida Miguel João”, pontuou.

Ao todo, 23 bombeiros trabalharam nos resgates. O capitão Edson destacou que, por causa do volume e da corredeira das águas, as ocorrências mais complicadas foram as retiradas dos carros ilhados com vítimas.

De acordo com os socorristas, não há, até então, informações sobre mortos ou desaparecidos. Todos os chamados foram atendidos e as vítimas resgatadas, segundo a corporação.

Ponte desabou

Durante a chuva, uma ponte desabou e formou uma cratera na travessia entre o Bairro Flamboyant e o Bairro de Lourdes. Um carro que estava estragado e estacionado na região foi engolido pelo buraco. O Córrego Góis, que passa embaixo da estrutura, transbordou e causou alagamentos pela cidade.

Em nota, a prefeitura de Anápolis informou que o monitoramento está sendo feito por profissionais da Defesa Civil do município, da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) e das secretarias de Obras e Serviços Urbanos.

Mulher nada para se salvar

Uma mulher conseguiu sair do seu carro e nadar até um local seguro, depois que foi surpreendida pela força da água do Córrego das Antas, que transbordou por causa da chuva.

Segundo informações dos bombeiros, o carro foi encontrado a aproximadamente cinco quilômetros de onde foi carregado pelas águas.

Novo alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuvas para esta semana em Anápolis. Segundo o comunicado, pode chover até 50 milímetros por dia, e os ventos podem chegar até 60 quilômetros por hora. O Inmet lembra que há riscos de corte de energia elétrica, quedas de árvores e alagamentos.

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), também alertou que, desta segunda-feira (13) até sexta-feira (17), a previsão é de muita chuva em Anápolis.

A tempestade prevista é típica do verão e pode vir acompanhada de rajadas de vento e raios.Para o próximo final de semana, um avanço de uma frente fria pelo Brasil pode influenciar as condições do tempo em Goiás com áreas de instabilidade.