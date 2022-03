Cidades Bombeiros buscam jovem mineiro de 19 anos que desapareceu em rio de Catalão Gustavo Ferreira de Ávila estava com familiares no rio São Marcos quando submergiu numa região acima da ponte e desapareceu

O Corpo de Bombeiros de Goiás começou, nesta terça-feira (29), o segundo dia de buscas por um jovem de 19 anos que desapareceu no rio São Marcos, em Catalão. Gustavo Ferreira de Ávila, que é natural de Araguari, Minas Gerais, se banhava no rio no último domingo (27) quando afundou e não voltou mais à superfície. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o jove...