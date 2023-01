Atualizada às 17h37.



O Corpo de Bombeiros (CMBGO) procura há dois dias pelo corpo de um bebê que teria sido carregado pelo córrego próximo ao rio Saia Velha, em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal (DF). De acordo com a Polícia Militar (PM-GO), pessoas que passavam perto do córrego viram o corpo, nesta sexta-feira (13), e chamaram os policiais. Como a região era de difícil acesso e começou a chover, os bombeiros foram chamados.

Quando a equipe do CBMGO chegou ao local, a vítima fatal já tinha sido carregada pelo córrego e ainda não foi encontrada. Por isso, as buscas continuam, avançando para a parte do córrego que fica na cidade de Luziânia. Além do uso de mergulhadores, estão sendo usados cães para reforçar na procura.

A PM-GO informou que a vítima tem aproximadamente 5 ou 6 meses e que nenhuma denúncia de desaparecimento nessa faixa etária foi feita até o momento.