Morador de Cavalcante, município do Nordeste goiano, ao norte do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Vilmar Candido de Jesus, 35 anos, está desaparecido desde a tarde do último sábado (10). Ele estava visitando a irmã, na Fazenda Bom Jesus, quando deixou a sede da propriedade e não foi mais visto. Uma equipe do Corpo de Bombeiros vasculha a região onde tem chovido muito nos últimos dias.

Joelma Candido de Jesus Torres não tem ideia do paradeiro do irmão. Segundo ela, Vilmar saiu caminhando por volta das 15 horas, mas não disse onde iria. Vilmar, conforme a irmã, está desempregado e tinha ido passar o final de semana com ela, o marido e o sobrinho pequeno, que moram na propriedade, onde são caseiros.

A cerca de 40 km da cidade de Cavalcante, a Fazenda Bom Jesus fica na região do Vão da Capela e do povoado do Rio Preto, nas proximidades de Colinas de Goiás.

Segundo a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros Militares até esta sexta-feira (16) não havia nenhuma pista do paradeiro de Vilmar. Informações para a família podem ser enviadas através dos números (61) 99156-7231, (62) 99698-1892 e (62) 99691-9334.

