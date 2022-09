Cidades Bombeiros combatem incêndio de grandes proporções em área próxima ao Oscar Niemeyer, em Goiânia Fogo começou às 16h30 desta segunda-feira (5) em pneus; no local, há vários focos queimadas

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) foi acionado na tarde desta segunda-feira (5) por volta das 16h30 para combater um incêndio nas proximidades do Centro Cultural Oscar Niemeyer. De acordo com a corporação, há três viaturas e 12 bombeiros trabalhando em várias frentes no local devido a grande quantidade de queimadas. As chamas estão cobrin...