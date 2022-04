Um incêndio teve início na tarde desta segunda-feira (4) no Clube do Rock (antigo Banana Shopping), na Rua 3 com a Avenida Araguaia, no Centro de Goiânia. O Corpo de Bombeiros informou que direcionou seis viaturas para o local. Até o momento não há registro de vítimas. A grande quantidade de fumaça gerada pode ser vista a quilômetros de distância.

Informações preliminares repassadas pelos funcionários dão conta que o incêndio teve início no cinema do estabelecimento comercial. "Pelo que disseram ali no momento o fogo começou na fiação do cinema e os funcionários tentaram conter, mas não conseguiram", disse Valda Nunes, de 70 anos, que está no seu primeiro dia de trabalho como funcionária de limpeza

O local foi assumido em meados de fevereiro e, segundo a Neo Investimentos, que comprou a rede de cinemas Lumière e é responsável pelas marcas Czar360, Arquivo Total e CineX, o espaço deve receber cerca de R$ 5 milhões em investimentos para se chamar Galeria CineX.

Leia também:

Casa em condomínio de luxo pega fogo em Goiânia

Vídeo: incêndio atinge posto de combustível em Nerópolis