Cidades Bombeiros confirmam uma morte em desabamento no Jardim Guanabara O acidente ocorreu numa estrutura em obras situada na rua Santa Catarina

O Corpo de Bombeiros confirmou, agora há pouco, a morte de um trabalhador de 54 anos no desabamento ocorrido no final desta manhã (10), no Jardim Guanabara, em Goiânia. A corporação foi acionada por volta de 11h30. O acidente ocorreu numa estrutura em obras situada na rua Santa Catarina. Conforme informações preliminares, a vítima, que trabalhava na obra, ficou sote...