Atualizada às 11h56*

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma oficina de caminhões, localizada na Avenida Brasil Sul, no Bairro Calixtolândia, em Anápolis. O fogo começou na noite desta quarta-feira (7) e, apesar de ficar ao lado de um posto de combustíveis, os Bombeiros controlaram as chamas, que não atingiram as bombas. Segundo a corporação, apenas um caminhoneiro sofreu queimaduras leves, foi socorrido pelo Samu, e está fora de perigo.

Conforme explicou o tenente Leandro, o fogo se espalhou rapidamente por haver muito material combustível acumulado no mesmo local. Apesar disso, não foi registrada nenhuma grande explosão. Todas as equipes disponíveis foram mobilizadas para combater as chamas.

Ainda não dá para ter uma dimensão do tamanho do prejuízo, mas informações preliminares mostram que ao menos 17 veículos, entre caminhões, carretas, caminhonetes e carros pequenos, foram atingidos pelas chamas. . O fogo também destruiu parte da estrutura da oficina. O trabalho de rescaldo durou até 3 da manhã.

Leia também:

Homem usou isopor de freezer para queimar corpo de menina, diz delegada

Casa da mãe do ajudante de pedreiro que confessou matar estudante é incendiada, em Goiânia