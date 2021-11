Cidades Bombeiros de goiás têm primeira mulher no posto corneteira da corporação A função é responsável por participar de diversas cerimônias da corporação. A Sargento Aline Telles é a primeira mulher a ocupar o cargo em Goiás

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) anunciou nesta quarta-feira (24) que a Sargento Aline Telles dos Santos Marques tornou-se a primeira mulher a ocupar a função de corneteira no Estado. A formatura foi realizada no auditório do Quartel do Comando-Geral em Goiânia, pelo Comandante-Geral do CBMGO, Coronel Esmeraldino Jacinto de Lemos. Segundo a CBM-...