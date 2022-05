Uma armadilha foi instalada em uma chácara de Trindade para tentar capturar uma onça que foi vista no dia 14 deste mês na propriedade. A armadilha é do Zoológico de Goiânia, que emprestou o material e está apoiando nessa ocorrência, que foi executada pelos Bombeiros e técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Os Bombeiros informaram que foram procurados no dia 18 de maio e que, imediatamente, entraram em contato com órgãos ambientais municipal (SEMMA), estadual (Zoológico) e federais (IBAMA e CETAS). Depois repassaram as informações aos moradores da chácara, que ficaram assustados. A pegada do animal registrada no solo tem cerca de 15 centímetros.

Tranquilizante

Os Bombeiros informaram também que não capturaram o animal por não possuírem competência, treinamento e equipe especializada para captura de felino de grande porte, uma vez que o animal está em seu habitat natural (zona rural). A justificativa é que, neste caso, faz-se necessário o suporte com médico veterinário para a contenção farmacológica com tranquilizante.

A família que mora na chácara disse enfrentar dificuldade para a solução do problema. A armadilha foi instalada, mas a preocupação é porque o animal está em seu ambiente natural e migra de acordo com suas necessidades biológicas, como alimento e reprodução. Além disso, a onça pode estar em trânsito de uma área para outra, mas os Bombeiros ressalta quem esses felinos evitam humanos.

