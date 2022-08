Cidades Bombeiros e Ibama resgatam onça parda em Indiara Animal foi encontrado dentro do quintal de um morador da cidade

Atualizada às 16h53 de 10/08/2022 O Corpo de Bombeiro Militar de Goiás (CBMGO) e as equipes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), capturaram na tarde desta quarta-feira (10) a onça parda encontrada no quintal de uma casa em Indiara, a 100 km de Goiânia. Vídeos da corporação também mostram o animal anda...