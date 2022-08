Cidades Bombeiros e Ibama tentam resgatar onça parda em Indiara Animal foi encontrado dentro do quintal de um morador da cidade

Um morador de Indiara, a 100 km de Goiânia, foi surpreendido na manhã desta quarta-feira (10) com uma onça parda no quintal da residência dele. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h e solicitou apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para realizar a captura do animal, que ainda se encontra solto. No vídeo ...