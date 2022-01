Cidades Bombeiros encontram corpo de homem desaparecido em Caçu Vítima estava desaparecida desde 13 de dezembro

O corpo de um homem foi encontrado por equipes de busca, resgate e salvamento com cães do Corpo de Bombeiros na tarde deste domingo (23). A vítima estava desaparecida desde o dia 13 de dezembro de 2021, na zona rural de Caçu, na região Sudoeste do estado. Amigos e familiares acionaram a corporação pelo telefone de emergência 193. O corpo foi encontrado em uma ma...