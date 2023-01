Após menos de uma semana de buscas, o Corpo de Bombeiros encontrou, nesta segunda-feira (2), o corpo de Guilherme Fernandes de Almeida, de 74 anos. A suspeita é que o idoso, que estava estava desaparecido há quase 10 dias, tenha caído em um rio enquanto tentava atravessá-lo montado em um burro, na região de Cavalcante.

De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros e responsável pelo atendimento em Cavalcante, tenente Marcelo Cunha, o corpo do idoso foi encontrado em um ponto do rio Paranã, a cerca de 30 quilômetros da região do Prata, onde ele teria caído.

Uma equipe dos bombeiros composta por quatro mergulhadores estava na região desde a última sexta-feira (30), fazendo incursões.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento de Guilherme.

Leia também:

- Bombeiros fazem buscas por idoso que pode ter caído em rio ao tentar atravessá-lo, em Cavalcante

- Bombeiros deslocam mergulhadores para buscas de idoso que pode ter caído em rio, em Cavalcante

- Apartamentos são interditados pela Defesa Civil em Valparaíso de Goiás após forte chuva

Idoso desapareceu após sair montado em burro

Ao POPULAR, o filho de Guilherme, Edinaldo Fernandes, relatou que o pai foi visto pela última vez na sexta-feira (23). "Meu sobrinho que estava com ele falou que ele saiu da casa para ir buscar algum objeto na casa do irmão dele. Desde então, nunca mais foi visto".

Segundo Edinaldo, a suspeita de que Guilherme, que vive na comunidade Kalunga, tenha caído no rio ao tentar atravessá-lo, em um região conhecida como "Beira do Prata", é reforçada pelo fato de objetos pessoais do pai terem sido encontrados no local, inclusive um pedaço da camisa usada pelo idoso.

"Como está chovendo muito na região, a gente suspeita que ele tenha caído com o animal no rio e tenha se afogado", afirmou, destacando que o burro no qual o pai havia saído foi encontrado em um pasto próximo.