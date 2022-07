Cidades Bombeiros encontram corpo de motorista que caiu com caminhonete de ponte, em Minaçu Vítima ficou presa ao veículo, que foi encontrado a 22 metros de profundidade

O corpo de um homem de 56 anos foi encontrado na tarde deste domingo (17) no Rio Cana-Brava, em Minaçu, na região Norte de Goiás. Os bombeiros começaram as buscas após o veículo em que ele estava cair da ponte sobre a Usina Hidrelétrica Cana Brava. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu no sábado (16). O condutor perdeu o controle de uma...