O corpo do pescador, de 40 anos, que desapareceu no Rio Corumbá, em Caldas Novas, a 170 km de Goiânia, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (2). Segundo o Corpo de Bombeiro, José Natanael de Brito estava desaparecido desde o último domingo (26) após sair para pescar com dois amigos.

O subtenente Fábio Carneiro de Mesquita, do 9º Batalhão Bombeiro Militar de Caldas Novas, afirma que os dois amigos da vítima relataram que o pescador desapareceu na margem do rio. “Eles estavam fazendo um churrasco na beira do rio, quando José disse que iria até a margem”, conta.

De acordo com o bombeiro, os dois homens tentaram procurar o pescador, mas não conseguiram e, por isso, voltaram para Caldas Novas para relatar o desaparecimento à polícia. O caso é investigado pelo delegado Alex Miller, do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH).

O corpo do pescador foi encontrado a 2km do local onde ele desapareceu, informaram os Bombeiros. “Inicialmente, trabalhamos com a linha de investigação de afogamento, mas se surgirem evidências de violência ou mesmo de ação criminosa mudamos o tratamento”, afirmou Miller.

O investigador destaca que aguarda a realização da necropsia para saber o estado do corpo. O POPULAR entrou em contato com o Instituto Médico Legal (IML) para ter mais informações sobre os exames e a liberação do corpo à família, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

