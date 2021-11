Cidades Bombeiros entram no terceiro dia de buscas por homem que se afogou em Padre Bernardo Vítima, de 47 anos, estava pescando em barco quando saltou e não conseguiu nadar contra a correnteza

O Corpo de Bombeiros continua nesta segunda-feira (15) às buscas por um homem que se afogou no Rio Maranhão, no município de Padre Bernardo. Este é o terceiro dia da operação. O acidente aconteceu quando dois homens pescavam no rio. A vítima, de 47 anos, saltou do barco, não conseguiu nadar contra a correnteza e acabou se afogando. Os bombeiros foram acionados p...