Bombeiros de Cavalcante fazem buscas para localizar um idoso de 74 anos que desapareceu na região do Rio Prata, no final da última semana. A suspeita de familiares de Guilherme Fernandes de Almeida é que ele tenha tentado atravessar o rio montado em um burro e acabou caindo na água.

Ao POPULAR, Edinaldo Fernandes conta que o pai foi visto pela última vez na sexta-feira (23). “Meu sobrinho que estava com ele falou que ele saiu da casa para ir buscar algum objeto na casa do irmão dele. Desde então, nunca mais foi visto”, relata.

Segundo Edinaldo, a suspeita de que Guilherme, que vive na comunidade Kalunga, tenha caído no rio ao tentar atravessá-lo, em um região conhecida como “Beira do Prata”, é reforçada pelo fato de objetos pessoais do pai terem sido encontrados no local, inclusive um pedaço da camisa usada pelo idoso.

“Como está chovendo muito na região, a gente suspeita que ele tenha caído com o animal no rio e tenha se afogado”, afirmou Edinaldo, que destacou que o burro no qual o pai havia saído foi encontrado em um pasto próximo.

Vale destacar que Cavalcante e região estão sob alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) devido às chuvas intensas registradas nos últimos dias.

À reportagem, o comandante do Corpo de Bombeiros e responsável pelo atendimento no município de Cavalcante, tenente Marcelo Cunha, informou que a equipe de bombeiros local já realiza “buscas prévias” pelo idoso.

Segundo ele, as informações coletadas serão enviadas ao Centro de Operações, em Goiânia, que vai “deliberar as equipes especializadas” para continuar as buscas.

