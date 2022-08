Cidades Bombeiros fazem buscas por turista mineira que desapareceu na Chapada dos Veadeiros Mulher desapareceu na tarde deste domingo (28), após se separar do grupo com o qual fazia trilha

*Atualizada em 29/08 às 10h25 O Corpo de Bombeiros entrou, nesta segunda-feira (29), no segundo dia de buscas por uma turista mineira de 44 anos que desapareceu em um região de cachoeira em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros. Simone de Carvalhos Santos fazia trilha quando se separou do grupo e não foi mais vista. De acordo com o capitão do Corpo de ...