Cidades Bombeiros goianos auxiliam em resgate de última vítima de soterramento em Pernambuco Em todo estado, as fortes chuvas deixaram ao menos 128 mortos e 34 municípios em situação de emergência

A última vítima de um soterramento ocorrido no sábado (28), em Camaragibe, Pernambuco, foi encontrada às 5h30 da manhã desta sexta-feira (3). O Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (CBM-GO) fez parte da ação integrada de buscas por pessoas afetadas pelo deslizamento. O corpo de Mércia Josefa do Nascimento, de 43 anos, foi encontrado após sete dias de procura, com ajuda d...