Cidades Bombeiros goianos chegam à Bahia Grupo com oito militares especialistas em salvamento vão atuar em conjunto com a corporação baiana

A equipe com oito bombeiros militares de Goiás enviada para ajudar na Operação S.O.S Bahia, chegou nesta quarta-feira (29) ao município de Itororó, no sudoeste baiano. Especialistas em operações de salvamento em desastres e mergulho autônomo, os militares goianos se juntam a equipe do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. O grupo saiu de Goiânia no ultimo doming...