Cidades Bombeiros goianos que estavam em Petrópolis retornam após quase duas semanas De acordo com a corporação, os militares conseguiram localizar quase 100 vítimas

A equipe do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) que havia sido enviada a Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, para auxiliar no resgate às vítimas dos deslizamentos retornam ao estado nesta quarta-feira (2). De acordo com a corporação, os militares conseguiram localizar quase 100 vítimas. Os quatro bombeiros militares e três cães farejadores desembarcaram em Petrópolis no dia 19 de fevereiro e ajudaram bombeiros do Rio de Janeiro e do Mara...