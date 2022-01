Cidades Bombeiros já entregaram 2 mil cestas básicas à população afetada pelas enchentes em Cavalcante A prefeitura decretou estado de calamidade pública, já que o volume das precipitações deixou áreas em situação crítica com pessoas isoladas e desabrigadas

Desde que chegaram à região de Cavalcante, no nordeste goiano, equipes especializadas do Corpo de Bombeiros de Goiás estão trabalhando na distribuição de alimentos e outros itens de necessidade básica à população afetada pelas fortes chuvas dos últimos dias. Nesta segunda-feira (3), a tenente Vanessa Furquim, que está no local, informou que até o momento foram distribuídas 2...