Cidades Bombeiros localizam em Goiás corpo de homem que caiu em cachoeira ao tentar salvar cachorro Ademir Honório, de 38 anos, fazia uma trilha em companhia do animal, a 90 km de Jataí, quando aconteceu o incidente

O corpo de Ademir Honório Capoano, de 38 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (8) no Rio Corrente, na região de Itumirim, a aproximadamente 90 km de Jataí, no Sudoeste de Goiás. À TV Anhanguera, a mãe de Ademir contou que ele saiu na companhia do cachorro para fazer uma trilha perto da cachoeira Segundo Salto, do Rio Corrente. Durante o trajet...