Cidades Bombeiros resgatam arara-canindé que estava ferida em calçada de Itumbiara Animal foi encaminhado para avaliação no Centro de Zoonoses

O Corpo de Bombeiros resgatou uma arara-canindé que estava ferida em uma calçada movimentada no Centro de Itumbiara, município localizado a aproximadamente 200 quilômetros de Goiânia. De acordo com os militares, o animal foi encontrado com uma lesão no olho direito e encaminhado para o Centro de Zoonoses do município. Os bombeiros foram acionados na manhã ...