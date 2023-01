Cidades Bombeiros resgatam família que ficou ilhada dentro de carro em rua alagada; vídeo Dentro do veículo, estavam um casal e um bebê de 7 meses

O Corpo de Bombeiros resgatou, na tarde desta sexta-feira (30), uma família que ficou ilhada dentro do carro após uma rua em que eles estavam alagar, em Águas Lindas de Goiás, Entorno do Distrito Federal. Dentro do veículo, estavam um casal e um bebê de 7 meses. O caso aconteceu no bairro Cidade Jardim. Segundo o Corpo de Bombeiros, após forte chuva, uma avenida que li...