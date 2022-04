Cidades Bombeiros resgatam homem de cisterna em Goianésia Vítima não apresentava ferimentos, mas foi encaminhada para hospital para avaliação médica

Um homem foi resgatado de uma cisterna de 10 metros de profundidade em Goianésia, na região do Vale do São Patrício. Militares do Corpo de Bombeiros utilizou técnicas de amarração e uma escada durante o salvamento. Uma equipe do Samu também participou da ação A cisterna fica no quintal da residência do homem. Ele não apresentava ferimentos, mas foi encaminhado para u...