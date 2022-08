Cidades Bombeiros resgatam homem que sofreu descarga elétrica enquanto trabalhava, em Luziânia Apesar de estar consciente e verbalizando, a vítima foi encaminhada para a UPA da cidade

Um homem, de aproximadamente 48 anos, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar na manhã deste sábado (13), após sofrer uma descarga elétrica da fiação da via, enquanto trabalhava, em Luziânia, região do Entorno do Distrito Federal. No momento do choque, ele estava em cima de um andaime, na construção de um prédio. Ao levar a descarga elétrica, o home...