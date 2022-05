Cidades Bombeiros resgatam tamanduá-bandeira que estava “passeando” pela GO-164 De acordo com a corporação, o animal já foi devolvido à natureza

Um tamanduá-bandeira foi resgatado enquanto perambulava pela rodovia GO-164, no último domingo (8), na Cidade de Goiás, a aproximadamente 140 quilômetros de Goiânia. O Corpo de Bombeiros preferiu fazer a remoção do animal silvestre da pista para preservar o espécime e também os motoristas que trafegam pelo local. De acordo com a corporação, o animal foi capturado com a ...