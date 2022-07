Cidades Bombeiros resgatam vaca presa em trilho de trem, em Goianésia O animal ficou preso enquanto caminhava nos pastos de Juscelândia, zona rural do município

Bombeiros foram acionados na manhã desta quinta-feira (28) para resgatar uma vaca que ficou presa nos trilhos de um trem, em Goianésia, na região do Vale do São Patrício. O animal ficou preso enquanto caminhava nos pastos de Juscelândia, zona rural do município. O proprietário da vaca acionou o Corpo de Bombeiros de Goianésia na tarde desta quarta-feira (27) p...