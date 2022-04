Cidades Borracheiro morre após pneu de caminhão estourar durante a troca, em Goiânia Explosão ocorreu quando o idoso apertava os parafusos da roda depois de fazer remendos no pneu

Durante a troca de um pneu de caminhão, um borracheiro de 60 anos morreu na última segunda-feira (18), no bairro Jardim Santo Antônio, em Goiânia. De acordo com a Polícia Técnico-Científica, o impacto do estouro foi tão grande que o idoso acabou falecendo no local. Segundo informações da perícia, o idoso que era dono da borracharia estava apertando os último...