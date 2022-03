Cidades “Botão do Pânico” será lançado como ferramenta para denúncias de violência contra mulher O botão de pânico permitirá, ao ser acionado, o direcionamento da ocorrência, via GPS, à viatura da Patrulha Mulher Mais Segura.

Com a intenção de facilitar denúncias de casos de violência contra a mulher, o “Botão do Pânico” será lançado na próxima terça-feira (22), em Goiânia. Ao ser acionada, a ferramenta encaminhará o direcionamento da ocorrência, via GPS, à viatura da Patrulha Mulher Mais Segura, da Guarda Civil Metropolitana, mais próxima, o que irá agilizar o socorro às vítimas. &n...