A BR-060 foi bloqueada na manhã deste sábado (7), no km 110, sentido Goiânia, em Goianápolis. Segundo a Triunfo Concebra, concessionária responsável pela rodovia, a praça de pedágio está com o tráfego temporiamente interrompido para a retirada de uma carreta que tombou.

De acordo com a concessionária, no início da manhã, a pista tinha sido totalmente bloqueada, mas por volta das 11h30 foi liberada parcialmente. O Trânsito continua lento no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que auxilia o trânsito.

Um ouvinte da rádio CBN Goiânia enviou um vídeo mostrando o congestionamento e uma fila enorme que se formou na rodovia. No entanto, a Triunfo Concebra ainda não tem uma previsão para liberação total da pista.

A carreta tombou na tarde de quinta-feira (5), após um acidente que causou a morte do motorista Uéber Fonseca Soares, de 29 anos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem ficou preso nas ferragens da carreta que dirigia e morreu no local.

A pista já havia sido interditada há dois dias, quando o acidente aconteceu em uma saída de pista que provocou o tombamento do veículo, carregado com cimento. No dia do tombamento, a PRF estimou um congestionamento de aproximadamente 8km no local.

