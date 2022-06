Cidades BR-153 em Nova Glória está totalmente interditada por conta de caminhão que tombou na pista Não há previsão da pista ser liberada. Motorista não ficou ferido

A BR-153, no km 278, está totalmente interditada em Nova Glória. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não há previsão para liberação. Inspetor da PRF, Newton Morais detalha que a interdição ocorre por conta de um caminhão que tombou, impedindo a passagem na via nos dois sentidos. Ele explica que o caminhão saiu de Goiânia com carga variada. O motorista...