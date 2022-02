Cidades BR-153 na saída de Goiânia é interditada após tiroteio Outro fato que prejudica o trânsito no local é um engavetamento entre quatro veículos

A Br-153 na saída de Goiânia, sentido Anápolis, foi interditada na tarde desta quinta-feira (24) após uma operação da Rotam. De acordo com informações da corporação, uma troca de tiros com suspeitos na altura do Setor Residencial Vale dos Sonhos resultou na morte de um criminoso, a apreensão de um revólver e 7 kg de Skank. Outro fato que prejudica o trânsito no loc...