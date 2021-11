Segundo dados divulgados pelo Ministério da saúde, 124,6 milhões de brasileiros com 12 anos ou mais já completaram o ciclo vacinal contra a Covid-19. O número corresponde a 70% desse público-alvo. A pasta reforça que é muito importante tomar a segunda dose da vacina, respeitando o intervalo indicado, já que a eficácia do imunizante foi comprovada a partir de análises realizadas com as duas aplicações. “Quem não completa o esquema vacinal fica mais vulnerável à infecção pela Covid-19”.

Em Goiás, segundo a última atualização da Secretaria Estadual de Saúde, mais de 3,5 milhões de pessoas já estão com o ciclo completo, seja com as duas doses ou com a dose única. Já em relação à primeira dose, mais de 5 milhões de goianos já foram vacinados.

Casos de Covid-19

No início da semana, o Brasil registrou a maior queda na média móvel de óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia. Dessa forma, houve uma queda de 91,62% no número de mortes, se comparado ao pico da pandemia, registrado em 19 de abril. Na segunda-feira (8), nove estados e o Distrito Federal não registraram novos óbitos pela doença.

Em Goiás, nenhum Estado está mais em situação de calamidade, e 18 estão em situação de alerta. Na prática, isso significa que a ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), velocidade de contágio pelo coronavírus Sars-CoV02, curva de mortalidade e incidência de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) estão em patamar menos grave, apesar de não recomendarem o fim dos protocolos sanitários.