Cidades Brasil tem 17 casos confirmados para a varíola dos macacos Ministério da Saúde confirmou na sexta-feira (24) três novos casos, dois no Rio e um em São Paulo

O total de casos confirmados para a varíola dos macacos no Brasil chegou a 17 registros, segundo informações do Ministério da Saúde. A pasta confirmou na sexta-feira (24) três novos casos, dois no Rio de Janeiro e um em São Paulo. A maioria dos casos confirmados é de São Paulo, com 11 registros. Há outros dois no Rio Grande do Sul e quatro no Rio de Janeiro. Outros...