Cidades Brasil tem a menor média móvel de mortes por Covid desde abril de 2020 No momento, ocorrem 314 óbitos por dia pela doença, a menor média em 18 meses

O Brasil registrou neste sábado (30) a menor média móvel de mortes por Covid desde abril de 2020. No momento, ocorrem 314 óbitos por dia pela doença. Índice mais baixo que esse só foi registrado no país em 27 de abril de 2020, quando a média era de 287. Neste sábado, o país registrou 260 mortes por Covid e 6.940 novos casos da doença. Com isso, o país chegou...