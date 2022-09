Com 40 mortes registradas, o Brasil chegou neste sábado (10) à menor média móvel semanal de óbitos por Covid desde 7 de abril de 2020, no primeiro mês da pandemia. Foram registradas, em média, 70 mortes por dia na última semana, uma queda de 45% em relação ao mesmo dado de duas semanas atrás.

Das 18 unidades da Federação com dados novos neste sábado, 9 tiveram zero mortes. Também foram anotados 8.560 casos da doença nas últimas 24 horas. Com isso, o país chega a 684.906 vidas perdidas e a 34.572.480 pessoas infectadas pelo Sars-Cov-2 desde o início da pandemia.

A média móvel de casos é de 8.150, o que indica queda de 59% em duas semanas.

Finais de semana

Vale mencionar, porém, que os números dos finais de semana têm sido mais baixos porque diversos estados deixaram de atualizar os dados da pandemia aos sábados e domingos. São eles: Roraima, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Acre, Paraíba e Maranhão.

Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do coronavírus. As informações são recolhidas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

O consórcio de veículos de imprensa deixou de atualizar os números de vacinados contra a Covid nos fins de semana e feriados. Nos dias úteis, os dados são atualizados normalmente. A medida visa evitar imprecisões nos números informados ao leitor.

A mudança ocorre devido a problemas na consolidação dos dados de vacinação pelas secretarias estaduais. Diversos estados não atualizam o total de vacinados aos fins de semana e feriados, e mesmo os que o fazem, por vezes, informam números desatualizados, que não correspondem à realidade e costumam ser corrigidos nos dias seguintes.

