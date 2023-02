Um homem de 37 anos foi preso neste domingo (12) suspeito de matar o ex-marido da namorada dele após uma briga em uma feira, em Quirinópolis, a 291 km de Goiânia. De acordo com a Polícia Civil (PC), além de ser investigado pela morte da vítima, de 36 anos, o suspeito também vai responder por homicídio tentado devido um dos disparos ter atingido uma pessoa que passava pela feira.

Conforme o relato da Polícia Militar (PM), o suspeito contou que estava na feira com a namorada quando o ex-marido dela chegou alegando que ele estaria efetuando disparos próximo à casa dos filhos dele e que resolveria a situação até debaixo de sete palmos. Segundo a mulher dele, de 24 anos, neste momento, ela pediu para que eles parassem com a briga por estarem em uma feira.

“Neste momento, o ex-marido deu um soco na cabeça do atual namorado jogando todos no chão”, disse ela à polícia. O suspeito e a vítima começaram a trocar socos no chão e foram separados por um outro homem que a mulher chamou. Separados, o suspeito teria ido até carro, pego uma arma e voltado para feira, onde teria efetuado pelo menos cinco disparos, informa a PM.

Um vídeo feito por testemunhas mostra o momento em que o suspeito dispara dentro da feira. Os disparos atingiram o ex-marido da mulher, que morreu no local, e um outro homem, de 48 anos, que foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros por ter sido baleado na mão. Como o nome da segunda vítima não foi divulgado, o POPULAR não pode verificar o estado de saúde dele.

De acordo com a PM, o suspeito foi abordado a poucos metros do local e dentro do próprio carro. “Ele não resistiu a abordagem, sendo localizado na cintura dele a arma usada”, informa a corporação. Ele foi levado à delegacia e, segundo a PC, vai responder por homicídio consumado, tentativa de homicídio contra uma segunda vítima baleada na mão e por porte ilegal de arma de fogo.

O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para realizar a retirada do corpo da vítima e a Polícia Técnico-Científica realizou a perícia no local, onde encontraram pelo menos cinco cápsulas de munições. Como os nomes dos envolvidos não foram divulgados, o POPULAR não conseguiu localizar o contato da defesa deles para um posicionamento.

Leia também:

- Homem é preso suspeito de se passar por gari para se aproximar da ex e tentar matá-la a tiros

- Homem é preso suspeito de cárcere privado e agressão contra a mulher; vídeo

- Homem leva facada na cabeça durante discussão por causa de mulher