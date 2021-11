Cidades Briga entre vizinhos termina com um homem morto em Goiânia A suspeita é que a vítima e o autor do crime tenham começado a discutir por causa do local onde um deles colocava o lixo

Uma briga entre vizinhos resultou na morte de um homem, na noite desta segunda-feira (29), no setor Sevene, em Goiânia. A Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) começou a apurar o caso. A suspeita é que a vítima e o autor do crime tenham começado a discutir por causa do local onde um deles colocava o lixo. A vítima, que tinha 34 anos, foi morta a tiros. Após o...